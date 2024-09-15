منشورات إسرائيلية تدعو أهالي بلدة الوزاني اللبنانية إلى إخلائها

أ ش أ

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي ألقت منشورات فوق بلدة الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها.



وأشارت الوكالة إلى أن أهالي بلدة الوزاني رفضوا الرضوخ للتهديدات الإسرائيلية، بعد أن ألقت مسيرة معادية صباحا منشورات تطلب فيها من الموجودين في المنطقة مغادرتها، موضحة أنه قد غادر معظم النازحين السوريين البلدة بينما صمد أهاليها.



وفي السياق، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا حيث شن سلسلة غارات مستهدفا منطقة المحمودية عند الأطراف الشرقية - الجنوبية لسهل الميدنة - كفررمان، ملقيا عددا من صواريخ جو أرض على المنطقة المستهدفة، ما أسفر عن إحداث دوي تردد صداه في أرجاء منطقتي النبطية وإقليم التفاح.