مسيرات المولد مستمرة بالأقصر.. الأهالى يحتفلون بالخيول والشوم والعصى.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر استمرار مسيرات المولد النبوي الشريف الكرنفالية بقري ونجوع محافظة الأقصر، حيث خرجت مسيرة بالعصي والشوم والمزمار البلدي تجوب شوارع منطقة العوامية جنوب المدينة.

كما قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، رصد خلاله فعاليات احتفالات الدورة والمسيرات الكرنفالية المبهجة بمشاركة المئات من الشباب والأهالي ابتهاجاً بالمولد النبوي الشريف، والشباب الصعايدة يحملون الشوم والعصى ويجوبون شوارع المنطقة.

وخرجت المسيرات الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف في منطقة الكرنك بمدينة الأقصر في مقدمتها الخيول والجمال والحمير، وعربات الحنطور وعربات الفاكهة، وذلك في تقاليد احتفالية سنوية تقام بتلك المناسبات في المنطقة بمشاركة المئات من الأهالى، حيث انطلق شباب منطقة الكرنك والسبتية في مسيرات جابت كافة أنحاء الشوارع بالمنطقة، وهم يحملون العصي والشوم على أنغام الأناشيد والأغاني النوبي.

فيما قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر رصد خلاله أجواء صباحية المولد النبوى الشريف، بخروج مواكب كرنفالية بالجمال والخيول والسيارات المختلفة من ساحة منطقة منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، وسط سعادة كبيرة بين الشباب والفتيات والأطفال والكبار احتفالاً بالمولد النبوى كعادتهم السنوية.

وخرجت مسيرات في الدورة الصباحية بالقرية في مقدمتها الخيول والجمال والحمير، وعربات الحنطور والجرارات، وذلك في تقاليد احتفالية سنوية تقام بتلك المناسبات في القرية بمشاركة المئات من الأهالى، حيث شارك فى المسيرات فى يوم صباحية مولد النبى، والتى يطلق عليها "دورة المولد" الآلاف من أبناء مدينة الأقصر بأكملها، وهم يمتطون الخيول والجمال والعربات المختلفة قاموا بتزيينها للاحتفال بها فى المولد والدورة السنوية، كما يخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وفى قرى مدينة إسنا ويجوبون شوارع القريى وهم يرددون الأناشيد والمدائح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.