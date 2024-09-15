محافظ المنيا: تطوير موقف الديروطية لخدمة أهالى 22 قرية بالغروب

المنيا - حسن عبد الغفار

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بزيارة إلى مدينة ملوى استجابة لمطالب عدد من أهالى المركز بإنشاء كوبري مشاة على ترعة الابراهيمية يربط شارع الجلاء بمجمع المواقف الجديد، ودراسة إمكانية إنشائه عقب معاينة الموقع المقترح، وبحث مدى تأثيره على السيولة المرورية والتيسير على حركة المواطنين والحد من الحوادث .



وخلال زيارته لمجمع المواقف، أكد اللواء كدوانى على أهمية مواصلة تقديم كافة الخدمات بالموقف على المستوى اللائق للمواطنين، وخاصة استمرار أعمال النظافة وإزالة اى اشغالات فى محيط المجمع حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة ملوى، موجها بتمهيد طريق بطول 200 متر يصل بين نهاية المجمع والكوبرى على ترعة الابراهيمية لتحقيق مزيد من الانسيابية المرورية وتيسيرا على انتقالات المشاة وحركة المركبات .



وانتقل المحافظ إلى موقف سيارات الأجرة بشارع المجيدى على ترعة الديروطية المقام على مساحة 8 آلاف متر مربع ويخدم 22 قرية من قرى الغروب ، موجها بسرعة وضع دراسة متكاملة لتطوير الموقف تشمل أعمال رصف وإقامة تندات ودورات مياه وكافيتريا ، بالإضافة إلى إنشاء وحدتى إسعاف وإطفاء ، وذلك بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2024-2025، فى إطار الخطة التى تتباها المحافظة لتطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات في جميع أنحاء المنيا.



وأثناء زيارته لمدينة ملوى ، وجه اللواء كدوانى بالبدء فى عمل تكسية وتدبيش الجانب الشرقى للترعة الابراهيمية بتكلفة 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لحماية الطريق، وإزالة التعديات واى مخلفات على جانب الترعة الابراهيمية حفاظا على البيئة ومنعا للتلوث.



رافق المحافظ خلال الجولة تاج ابو سداح رئيس مركز ومدينة ملوى ، ومسئولو المرور ، و إدارة المواقف .

