محافظ الدقهلية يعلن تشغيل "الطفطف" كوسيلة مواصلات بمدينة دكرنس.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بدء التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة دكرنس كوسيلة نقل داخلية بالمدينة، علي أن يكون الأسبوع الأول بالمجان، وعقب الانتهاء من الأسبوع الأول تكون الأجرة 3 جنيهات، وبالمجان لذوي الاحتياجات الخاصة.

وصرح محافظ الدقهلية، بأنه سيتم عمل كارنيه اشتراك شهري لطلاب المدارس والجامعات وأسرهم بقيمة 50 جنيها فقط في الشهر، علي أن يتمتع بهذه الميزة من يحمل الكارنيه سواء كان الطالب أو أحد أفراد أسرته دعماً لهم.

وكلف اللواء طارق مرزوق المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، بالتنسيق مع الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومتابعة التشغيل التجريبي للطفطف بمدينة دكرنس كتجربة أولي وفي حالة نجاح التجربه سيتم تعميمها علي مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وثمن محافظ الدقهلية الدور المجتمعي الذي قام به القبطان السيد حمدي ابن مدينة دكرنس من خلال توفيره وتشغيل مشروع الطفطف لخدمة أبناء مدينة دكرنس مساهمة منه.

و من جانبه، أوضح مدير عام المواقف بالمحافظة أن عدد الطفاطف بمدينة دكرنس بلغ 3 طفاطف تم توزيعهم علي 3 خطوط تجوب مدينة دكرنس بالكامل .



تشغيل الطفطف كوسيلة مواصلات بمدينة دكرنس



تشغيل الطفطف كوسيلة مواصلات بمدينة دكرنس



تشغيل الطفطف كوسيلة مواصلات بمدينة دكرنس