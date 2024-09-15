محافظ الإسماعيلية يقدم واجب العزاء لأسرة الكابتن إيهاب جلال

الإسماعيلية-صبرى غانم

حرص اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، على تقديم واجب العزاء لأسرة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، ولاعب الفريق السابق.

كما قدم "أكرم"، واجب العزاء لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، ولاعبيه القدامى والحاليين، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره.

رافق محافظ الإسماعيلية، خلال تقديم واجب العزاء، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

