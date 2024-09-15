محافظ أسيوط يوجه باتخاذ خطوات استباقية للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

أسيوط - هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، باتخاذ خطوات استباقية للحد من الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بكافة الطرق الممكنة كل في نطاق عمله والتي تعتبر عادة سنوية مضرة يقوم بها بعض المزارعين كل عام مما يتسبب في سحابة سوداء وأضرار للبيئة والمواطنين، لافتاً إلى العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتوزيع السيارات والحاويات بالقرى لجمع المخلفات الزراعية على أن يتم استغلال الفرامات بالقرى والنجوع لتحويلها إلى أعلاف أو سماد، مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لأي حالات حرق للمخلفات الزراعية يتم ضبطها لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك عن طريق لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية المزروعة بالتنسيق والتعاون مع إدارة البيئة بالمحافظة وجهاز شئون البيئة، جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة ومناقشة بعض الملفات الحيوية الهامة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وأكد المحافظ، على تكثيف الجهود المبذولة في ملف التصالح ببعض مخالفات البناء ونهو الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن محذراً من أية أعمال بناء جديدة تحدث بالمراكز والأحياء والعمل على إزالتها فوراً في المهد بالتنسيق والتعاون مع مسئولي المتغيرات المكانية ولجان الرصد والمتابعة على أن يتم التعامل حيال كافة المخالفات التي يتم رصدها وإدخالها في موجة الإزالات مع تكثيف المعدات المشاركة في أعمال الإزالة، مشيراً إلى ضرورة صيانة معدات الحملة الميكانيكية بكافة الوحدات المحلية وتشغيلها والاستفادة منها على أرض الواقع للمساهمة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وشدد أبوالنصر، على متابعة العمل بالمشروعات التابعة للمحافظة كمحطات الثروة الحيوانية والعبارات النهرية بشكل دوري لضمان سير العمل بها وتحقيق العائد المناسب والاستفادة القصوى منها، لتعظيم الإيرادات والتأكيد على تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق، مضيفاً أن تنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة بالمراكز والأحياء من الملفات الهامة التي تولي المحافظة بها اهتماماً كبيراً خاصة وأن ذلك يساهم في تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمشغل تعليم الخياطة الذي تم افتتاحه بكافة المراكز لتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات المعيلات على الخياطة لجعلهن طاقات منتجة تساعد على تحسين مستوى معيشة أسرهم ويساهم في تأهيلهن لسوق العمل.