محافظ أسيوط يلتقى وفد المكتب الفنى للبابا لبحث سبل تفعيل المشاركة المجتمعية

أسيوط -هيثم البدرى

التقى اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب "الدير المعلق"، ووفدا من المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك لبحث سبل التعاون وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات التنموية بالمحافظة.

رحب محافظ أسيوط بنيافة الأنبا بيسنتي والوفد المرافق له معرباً عن سعادته وتقديره لهذه الزيارة الكريمة معبراً عن اعتزازه بالروابط القوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري الذي يعتبر نموذج فريد في الصلات القوية التي تربط بين أبنائه، لافتاً إلى أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري.

واستعرض أبوالنصر، جهود المحافظة في أعمال مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة حيث تحظى المحافظة بمحطتين هما (الدير المحرق بالقوصية، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط) ويجري أعمال التطوير النهائية لهما، موضحاً أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية ويسهم في الحراك السياحي والاقتصاد نظراً لكونهما من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويقصده آلاف الزائرين من مصر ومن مختلف دول العالم، معلناً تقديمه كافة سبل الدعم لتفعيل المشاركة المجتمعية بين كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، فضلاً عن توحيد الجهود لدعم مشروعات التنمية والمشروعات القومية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة والحفاظ على مكتسبات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوية.

من جانبه، أشاد الأنبا "بيسنتي" بجهود المحافظ مشيداً بدوره الفعال في متابعته لكافة المشروعات التنموية والقطاعات المختلفة وهو ما ينعكس إيجابياً على رضاء المواطن الأسيوطي على أرض الواقع معلناً مشاركته المجتمعية ومساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء في المحافظة.