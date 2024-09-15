محافظ أسيوط يتابع تطوير الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء بعرب المدابغ

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الجراج المركزي للإنقاذ السريع والأحياء بمنطقة عرب المدابغ ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة أحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ السريع ومصطفى ابراهيم نائب رئيس مركز أسيوط.

وتفقد المحافظ، الجراجات التابعة للانقاذ السريع وحي غرب وحي شرق ومركز أسيوط وتضم سيارات الكنس الآلي ،وسيارات شفط الأتربة واللوادر والجرارات، والجليدرات ،والأوناش موجهاً بمواصلة أعمال رفع كفاءة تلك الجراجات وتطويرها وإعادة تقسيمها وتوزيع السيارات بها مع إجراء تقسيم نوعي لها على أن يتم خروج كافة السيارات والمعدات من الجراجات بخط سير لمدة زمنية محددة و يتم إجراء صيانة للمعدة عقب عودتها من العمل لتكون قادرة على مواصلة العمل باستمرار وبشكل فعال وكفاءة عالية بالإضافة إلى عمل اصطفاف دائم للمعدات للوقوف على مدى جاهزيتها أولاً بأول.

وأكد أبو النصر، على تبنيه خطة طموحة لرفع كفاءة وتطوير الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة للحفاظ على كافة المعدات والسيارات وعمل الصيانة الدورية لضمان استمرارها في العمل لأطول فترة ممكنة والحفاظ علي المال العام للدولة لافتاً إلى متابعته المستمرة لحالة المعدات والسيارات وإجراءات صيانتها ورفع كفاءتها للقيام بوظيفتها الأساسية لتحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات وحسن استغلال أصول المحافظة وتنمية الموارد الذاتية موضحاً أن تحسين الخدمات بكافة القطاعات من أهم الأولويات خلال المرحلة الحالية وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

كما تفقد محافظ أسيوط محطتي الثروة الحيوانية بقرية بني مر وأبنوب الحمام لمتابعة أعمال التطوير التي تجري بهما، مؤكدا تسخير كافة الامكانيات وأوجه الدعم لتطوير مزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة لتنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وزيادة انتاجيتها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ للثروة الحيوانية، وإسلام عوض مستشار المحافظ للاعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ،وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ويسري عمران مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

و تفقد محافظ أسيوط محطة بني مر للثروة الحيوانية بمركز الفتح على مساحة 7 أفدنة والتي يجري تطويرها ورفع كفاءة المباني الإدارية بها والعنابر الخاصة بالمواشي ومظلات التربية ووجه بتدعيم المحطة بـ 3 جرارات وسيارتين قلاب للمساعدة في أعمال المزرعة والتطوير مطالباً بتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوي وبيعه للمواطنين أو استخدامه في مزرعة الوادي الأسيوطي.

كما توجه المحافظ إلى محطة فريزان أبنوب الحمام والمقامة على مساحة 13 فدان ،وتابع سير العمل والتطوير الذي يجري بها من خلال استغلال كافة الفراغات في المحطة لانشاء عنابر جديدة ورفع كفاءة العنابر الموجودة وتقليم كافة الأشجار وزراعة باقي المساحات بالمحاصيل التي تستخدم كأعلاف للمواشي كما اطمئن على حالة القطيع ووجه بالاهتمام بالتغذية الجيدة وتوفير الرعاية البيطرية المستمرة له والدفع بمزيد من العمال لدعم العمل بالمزرعتين

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تسير على قدم وساق لافتاً إلى متابعته الدورية لدفع الأعمال والاطمئنان على تنفيذ كافة التوجيهات لاستكمال أعمال التطوير للمشروعات لزيادة إيراداته وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتعظيم انتاجيتها من اللحوم والألبان ضمن خطة طموحة لاستغلال كافة الأصول وتطوير كافة المشروعات وتعظيم الاستفادة مها وتعلية إيراداتها.