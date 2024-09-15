ماركات عالمية وبرندات.. تعرف على سوق الـ"out let" فى محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يقع سوق الـ "out let" بشارع القنال الداخلي والنصر في نطاق حي العرب بجوار سوق أسماك بورسعيد بنطاق بحي العرب، والذي يقام على مساحة 16 ألف متر مربع .

يعد السوق طفرة حقيقية في مجال إقامة مولات حضارية على أعلى مستوى ببورسعيد، خاصة في مجال الملابس المستعملة، وأصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات .

صمم المول على أحدث طراز ويضاهي كبرى المولات التجارية ويعتبر منطقة جذب سياحي ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمنه من وسائل ترفيهية وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة بالمول تشهد أسواق عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة في الطرق و المحاور.

كما أنه تم تزويد المول بسيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة علي طول المول - جاري العمل علي تشغيلها، ويشمل كافيهات لخدمة الزوار و6 سلالم كهربائية وأربعة مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضي بالمول.



