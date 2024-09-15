قبل انطلاق مارثون المدارس.. استشارى تغذية تكشف بدائل بروتين صحية كلها فوائد

كتبت إيناس البنا

البروتين يعتبر عنصرًا غذائيًا أساسيًا في نمو الأطفال وتطورهم، خاصة خلال سنوات المدرسة التي تحتاج فيها أجسامهم إلى الطاقة والتركيز للقيام بالأنشطة اليومية والتعلم، يساعد إضافة مصادر غنية بالبروتين إلى اللانش بوكس يعد جزءًا هامًا من ضمان حصول الأطفال على التغذية السليمة طوال اليوم.

أوضحت الدكتور مفيدة الشلقانى استشارى التغذية العلاجية والإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة ، أنه مع عودة الأطفال إلى المدارس، يصبح من الضروري توفير وجبات غذائية تعزز مناعتهم وتساعدهم على مقاومة الأمراض، خاصةً في ظل انتشار الفيروسات والعدوى، وتوفير وجبة إفطار مغذية ومشبعة للأطفال في المدرسة لا يعني بالضرورة تكلفة عالية، هناك العديد من الخيارات الصحية والرخيصة التي يمكن أن تقدم للأطفال بداية يومية مليئة بالطاقة، من بين هذه الخيارات تأتي البليلة والبطاطا كأمثلة على وجبات إفطار اقتصادية ومفيدة في نفس الوقت.

وكشفت استشارى التغذية، عن أن البليلة عبارة عن قمح مسلوق، وتعد مصدرًا ممتازًا للألياف والكربوهيدرات المعقدة التي تمنح الطاقة لفترة طويلة خلال يومه الدراسى، حيث تحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، مما يعزز مناعة الطفل ويساعد في تحسين التركيز والانتباه، يمكن تحضير البليلة بسهولة عن طريق سلق القمح وإضافة القليل من الحليب أو العسل لتحسين الطعم وإضافة قيمة غذائية أعلى، أو يمكن تناولها كما هي .

ومع ظهور البطاطا الحلوة في الأسواق تعد أيضا مصدر ممتاز للطاقة للطفل، حيث أن البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، ويساهم في تقوية جهاز المناعة، كما أنها مصدر جيد للألياف التي تحسن الهضم وتمنح الشعور بالشبع، يمكن شوي البطاطا الحلوة في الفرن وتقديمها ساخنة كوجبة إفطار سريعة ومشبعة، كما يمكن أيضًا هرسها وإضافة القليل من القرفة والعسل لوجبة حلوة وصحية.

بدائل لوجبة الفطار رخيصة

الجبنة القريش مع الطماطم والخيار: تقدم الجبنة القريش بروتينًا عالي الجودة بميزانية منخفضة، ويمكن تناولها مع الخضروات لوجبة متكاملة.

العدس المطبوخ: العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي والحديد، ويمكن تقديمه كجزء من وجبة الإفطار.

الفول المدمس: الفول خيار شائع ومغذٍّ للإفطار، حيث يوفر البروتين والألياف ويمكن تحضيره بعدة طرق.

العصائر الطبيعية من الفاكهة المتوفرة في المنزل يمكن صنعها للطفل بدلا من العصائر الصناعية التي تحتوى على الكثير من السكر.