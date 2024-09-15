فيضانات فى أوروبا مع تضرر عشرات المنازل.. ومصرع 4 أشخاص فى رومانيا "فيديو"

كتبت ـ فاطمة شوقى

لقى 4 أشخاص على الأقل حتفهم، وتضررت آلاف المنازل وتم إجلاء المئات بعد أن ضربت أشد الأمطار غزارة منذ سنوات عددا من الدول الأوروبية، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.



أمطار غزيرة فى اوروبا



وأشارت الصحيفة، إلى أنه لقي أربعة أشخاص حتفهم في رومانيا، حيث تركت الأمطار المئات عالقين في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وتم إطلاق خدمات الإنقاذ في المقاطعات الأكثر تضررا حيث حذرت السلطات من أنها سجلت أشد أمطار منذ 100 عام خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الداخلية الروماني كاتالين بريدويو لقناة أنتينا 3: "كانت التأثيرات أكثر خطورة في 7 مناطق، لقد تدخلوا بالفعل هناك لإنقاذ 95 شخصا، ولسوء الحظ، تم العثور على 4 أشخاص ميتين في منازلهم أو ساحاتهم".

وفاضت الأنهار أيضا في بولندا وجمهورية التشيك. وفي جنوب بولندا، أمرت السلطات بإخلاء المساكن في بلدة جلوتشولازي، وارتفع منسوب نهر بيالا جليتشولاسكا مترين.

وتتشكل العاصفة الاستوائية جوردون فوق وسط المحيط الأطلسى، العاصفة السابعة المسماة لهذا الموسم، وتم الإلاغ عن مئات الحوادث، وقال وزير الداخلية البولندى، توماس سيمونياك لقناة TVN24 إنهم "يركزون على ماهية التهديدات التي ستكون فى الساعات القليلة المقبلة".

ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات الكبيرة في التشيك، حيث أمرت السلطات بعمليات إخلاء إلزامية في بعض المناطق، وأظهرت الصور التى نشرتها خدمة الإطفاء والإنقاذ التشيكية الشوارع المغمورة بالمياه فى بلدية بينيسوفى ناد تشيرنو الجنوبية، حيث تم إنقاذ امرأتين لم تتبعا أوامر الإخلاء بالقارب.

وفي ألمانيا، تستعد الولايات الجنوبية والشرقية بشكل خاص لمواجهة الفيضانات، وتم إصدار تحذيرات من الفيضانات في الأنهار في ولاية ساكسونيا.

وفي النمسا، تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في العديد من الأنهار، مما أدى إلى استدعاء خدمات الإنقاذ إلى أجزاء من البلاد خلال الليل، ومن المتوقع أن تستمر الفيضانات واسعة النطاق والكبيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم إصدار الإنذارات الحمراء، وهو أعلى مستوى من التحذير، في أجزاء من بولندا وألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا وسلوفاكيا، ويرتبط مستوى التحذير هذا بـ "أحداث جوية شديدة" و"من المحتمل حدوث أضرار جسيمة".

