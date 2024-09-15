عالم أزهري لقناة الناس: 5 أشياء توصل إلى حب النبي.. فيديو

كتب محمد شرقاوى

أوضح الدكتور عبد اللطيف سليمان، من علماء الأزهر الشريف، إن الوصول إلى الحب الحقيقي للنبي، يجب على المسلم دراسة خمسة علوم أساسية.

وأكد العالم الأزهري، خلال احتفالية فضائية "الناس"، بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأحد، أن هذا الحب لا يتحقق من خلال قراءة خمسة كتب فحسب، بل يتطلب فهمًا عميقًا وشاملاً لهذه العلوم.

وأشار إلى أن العلوم الخمسة التي يجب دراستها هي: علم الشمائل، علم الخصائص، علم الفضائل، علم الدلائل، وسيرة الحبيب المصطفى، موضحا: "إذا أراد المرء أن يفهم الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يدرس هذه العلوم بتعمق، لأنها تقدم رؤية شاملة وشاملة لشخصية النبي وسيرته العطرة."

وأضاف أن الشخص الذي يجد صعوبة في دراسة هذه العلوم بشكل مباشر يمكنه أن يلجأ إلى الاستماع لأهل العلم، موضحا: "إذا لم يستطع الشخص دراسة هذه العلوم بنفسه، فالأفضل أن يجلس عند أقدام أهل العلم، ويستمع إليهم، ويستفيد من علمهم وخبراتهم."

وأكد أن الاستماع إلى العلماء والتعلم منهم يعتبر من الوسائل المهمة للتعرف على جوانب متعددة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في المناسبات السعيدة والمباركة.