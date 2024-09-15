عادة الإسكندرانية.. توزيع شربات الموز وأرز بلبن فى المولد النبوى الشريف.. فيديو

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، حيث شهدت شوارع الإسكندرية اليوم ، توزيع الشربات بالموز و الأرز باللبن فى المولد النبوى الشريف ، و هى عادة الإسكندرية ، حيث يحرص أهالى الإسكندرية عليها فى كل عام .

ويقول طلبة عثمان ،أن عائلتة حرصت على تلك العادة منذ سنوات لتقديم الشربات المطعم بالموز و الأرز باللبن لأهالى المندرة شرق الإسكندرية ، مستمر فيها هو و أولادة و يورثها لأحفادة و هو ابتهالا بالمولد النبوى الشريف .

فيما استقبل الأهالى فى الإسكندرية الاحتفال بالمولد النبوى بالزغاريد و الأناشيد الدينية وسط فرحة الأهالى بالعيد.

وتنتشر تلك العادة المبهجة فى كل شوارع الإسكندرية، ويحرص عليها الإسكندرانية فى كل عام.