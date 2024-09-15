اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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عادة الإسكندرانية.. توزيع شربات الموز وأرز بلبن فى المولد النبوى الشريف.. فيديو

الأحد، 15 سبتمبر 2024 06:04 م
عادة الإسكندرانية.. توزيع شربات الموز وأرز بلبن فى المولد النبوى الشريف.. فيديو شربات بالموز
الاسكندرية جاكلين منير

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قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من الإسكندرية، حيث شهدت شوارع الإسكندرية اليوم ، توزيع الشربات بالموز و الأرز باللبن فى المولد النبوى الشريف ، و هى عادة الإسكندرية ، حيث يحرص أهالى الإسكندرية عليها فى كل عام .

ويقول طلبة عثمان ،أن عائلتة حرصت على تلك العادة منذ سنوات لتقديم الشربات المطعم بالموز و الأرز باللبن لأهالى المندرة شرق الإسكندرية ، مستمر فيها هو و أولادة و يورثها لأحفادة و هو ابتهالا بالمولد النبوى الشريف .

فيما استقبل الأهالى فى الإسكندرية الاحتفال بالمولد النبوى بالزغاريد و الأناشيد الدينية وسط فرحة الأهالى بالعيد.

وتنتشر تلك العادة المبهجة فى كل شوارع الإسكندرية، ويحرص عليها الإسكندرانية فى كل عام.

 







الاسكندرية

المولد النبوى

الاحتفال بالمولد النبوى

عادات الاسكندرانية فى المولد النبوى




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