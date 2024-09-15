"صحة دمياط": غلق وتشميع 8 منشآت تدار بدون تراخيص فى دمياط

دمياط معتز الشربيني

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بدمياط بحملة موسعة على العيادات والمنشآت الصحية لمراجعة اتباع اجراءات مكافحه العدوى بها، حيث تم المرور على 95 منشأة طبية من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل وعيادات تخصصية وعيادات خاصة ومحال بصريات بواسطة إدارة العلاج الحر فى الديوان واقسام العلاج الحر بالإدارات الصحية بإشراف د ساره العوضى مدير إدارة العلاج الحر.

حيث تم غلق عدد 8 منشآت طبية تعمل بدون ترخيص واستصدار غلق لعدد 7 منشآت تعمل دون ترخيص وتم إرسال عدد 20 إنذار لعدم تجديد تفعيل منظومة النفايات كما تم التنبيه على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة.

وعلى الصعيد الآخر تم اصدار عدد 15 ترخيص مكانى طبقا لقانون 51 و153 لعام 2004 وتم اصدار عدد 20 خطاب للدفاع المدنى لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما تم إدخال الملفات الجديدة للمنشآت لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر وتفعيل QRCode عند تقديم الملف بواسطة الاطباء لتفعيل ميكنة العلاج الحر والحفاظ على الملفات الكترونيا بجانب الملف الورقى.

هذا وقد تم ذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للرقابة على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة وصحة المرضى، كما تم معاينه عدد من مراكز العلاج الطبيعى تمهيدا لإصدار التراخيص وإرسالها للاعتماد للجنة الدائمة بوزارة الصحة والسكان.

وتناشد إدارة العلاج الحر الأطباء بسرعة التوجه للإدارة وإتمام إجراءات الترخيص حرصا على تقديم خدمة طبية ملائمة للمرضى.

وذلك بناء على توجيهات وزارة الصحة والسكان وتعليمات دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتوجيهات الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الطبية الغير حكومية والتراخيص وتعليمات الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة من مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومعامل ومراكز اشعه والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.