شرطة الكهرباء تضبط 12 ألف قضية سرقة تيار

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كثفت أجهزة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1750 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 482 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (204) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.