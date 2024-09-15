شربات بالموز وهدايا للأطفال احتفالا بالمولد النبوى بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا من منطقة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية، حيث قام أحد الأهالي بتوزيع الشربات المخلوط بالموز على المترديين، وكذلك توزيع هدايا للأطفال، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .

ويقوم الأهالي بتجهيز الشربات الأحمر، وتقطيع الموز على الكاسات، لتكون جاهزة لتوزيعها في الشوراع وكذلك المواصلات العامة من الأتوبيسات والترام والسيارات للاحتفال بالمولد النبوى الشريف على جميع المتردين على السوق بالأكواب البلاستيكية البيضاء، وبداخلها شربات أحمر مليء بقطع من فاكهة الموز والتفاح.

ويتم توزيع أكواب الشربات الأحمر، بابتسامة وفرحة كبيرة ولسان حالهم يتغنى بمولد سيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم، قائلا لكل شخص يشرب من الشربات « صلى على النبى محمد عليه الصلاة والسلام »، وذلك كل عام فى ذكرى مولد النبى عليه السلام.



توزيع شربات داخل الترام علي المواطنين في الإسكندرية



توزيع شربات علي المارة في الإسكندرية



توزيع شربات في الاتوبيسات بالإسكندرية



توزيع شربات في الاتوبيسات بالإسكندرية