شاهد كيف يحتفل أهالي البحيرة بالمولد النبوى الشريف.. صور

البحيرة -ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، احتفالات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وسط أجواء روحانية بامتياز.

وتوافد أهالى محافظة البحيرة على متاجر الحلويات لشراء احتياجتهم من حلوى المولد المختلفة، خاصة ألعاب الأطفال الملونة مثل الحصان والأهرام وعروسة المولد التى تعكس طقوس الاحتفال بمولد النبى عبر التاريخ.

كما توافد الأهالى على محلات الجزارة لشراء اللحم الجملى خاصة البعرور وهى الجمال الصغيرة والتى تعتبر وجبة أساسية على موائد الأهالى فى يوم مولد النبى.

فيما قام عدد من الشباب بكفر الدوار بالاحتفال بمولد النبوى الشريف على طريقتهم الخاصة.. حيث قاموا بتوزيع الحلوى وشراب الموز على المارة وسائقى السيارات بالشوارع والميادين المختلفة.

وفى هذا السياق شهدت عدد من مساجد البحيرة احتفالات خاصة بالمولد النبوى الشريف، وسط أجواء روحانية. وألقى أئمة المساجد الخطب الدينية فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى إلقاء التواشيح والأناشيد الإسلامية.

واحتشد رواد الطرق الصوفية بمساجد ال البيت وساحتها للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المشاركة مفتوحة بكافة المساجد مستوى الجمهورية للاحتفال بالمولد النبوى الشريف.



الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف في البحيرة



الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف في البحيرة



الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف في البحيرة



الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف في البحيرة



الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف في البحيرة



الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف في البحيرة



الاحتفالات بالمولد النبوى الشريف في البحيرة