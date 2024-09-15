شاهد توزيع الحمص على أطفال جنوب الأقصر احتفالا بالمولد النبوى الشريف.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تسود قرى ونجوع محافظة الأقصر، أجواء من البهجة والفرحة في ليلة المولد النبوى الشريف، حيث يحتفل كل شخص على طريقته الخاصة بالمولد، فقد قام أحد بائعى الحمص الساخن المطهو بالصلصلة بتوزيع كميات من الحمص على الأطفال والأهالى في قرية المساوية التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب المحافظة.

وتجمع الأهالى والأطفال حول بائع الحمص الساخن في قرية المساوية، وجلب كل طفل عبوته للحصول على الحمص المجانى في ليلة مولد رسول الله، وسطء أجواء من السعادة، كما شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، مساء امس الجمعة، فعاليات الاحتفال بليالي المولد النبوي الشريف في قرية منشأة العمارى، برفقة الدكتور حمادة العمارى عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشارك نائب محافظ الأقصر، في توزيع دروع تكريمات لعدد من كبار وقدامي الخيالة المشاركين في سباقات الخيول التي يتم تنظيمها بصورة يومية طوال ليالي المولد، حيث قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية منشأة العمارى بالأقصر، رصد خلاله أجواء البهجة والفرحة مع ليالي المولد النبوي الشريف عبر تنظيم سباقات الخيول والمرماح الشهيرة بالقرية، بحضور ومشاركة المئات من أبناء الأقصر وباقى المحافظات.

ومن الجدير بالذكر إنه انطلقت احتفالات المولد السنوية على الطرق والعادات التراثية والتاريخية في الأقصر، عبر تنظيم حلقات التحطيب يومياً، وسباقات مرماح الخيول بمشاركة شباب الخيالة من حول محافظات الصعيد في قرية منشأة العمارى شمال المحافظة، أما في الغرب فقد إنطلقت ليالي المولد بنصب سارية المولد في نجع أولاد سند بقرية الرزيقات بحرى التابعة لمدينة أرمنت غرب الأقصر.



تجمع أطفال الأقصر للحصول على حمص مجانى



تجمع الأطفال للحصول على حمص مجانى بالمولد



توزيع الحمص على الأطفال جنوب الأقصر احتفالاً بالمولد النبوى



حلة حمص مجانية للاطفال احتفالاً بالمولد النبوى



حمص مجاناً للأطفال فى شوارع إسنا احتفالاً بالمولد



فرحة المولد بتوزيع الحمص على الأطفال فى إسنا