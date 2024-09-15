اليوم السابع
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زاخاروفا: الإجراءات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية لن تمر دون رد

الأحد، 15 سبتمبر 2024 08:11 م
زاخاروفا: الإجراءات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية لن تمر دون رد زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية، ضد وسائل الإعلام الروسية لن تمر دون رد، تعليقا منها على القيود الأمريكية الأخيرة المفروضة على مؤسسات إعلامية روسية.


ولفتت الدبلوماسية الروسية -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم /الأحد/- الانتباه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت موجة أخرى من القيود ضد وسائل الإعلام والصحفيين الروس، وتواصل اتباع مسار الإخماد الكامل لأي معارضة.


وأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أعلن في 13 سبتمبر فرض عقوبات جديدة على مؤسسات الإعلام الروسية، وهي مجموعة روسيا سيجودنيا الإعلامية، وتي في نوفوستي، ومنظمة أوراسيا غير الحكومية.


وبيَّنت زاخاروفا أن الجانب الروسي "لا يتوهم أن الرقابة على وسائل الإعلام المتفشية في الولايات المتحدة الأمريكية، ستلقى تقييمًا سليمًا من الجهات الدولية ذات الصلة، التي تنظم أنشطتها واشنطن".







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