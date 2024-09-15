اليوم السابع
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رئيس وزراء الأردن: الحكومة ستعمل بكل طاقتها لتنفيذ ما ورد في خطاب التكليف

الأحد، 15 سبتمبر 2024 08:11 م
رئيس وزراء الأردن: الحكومة ستعمل بكل طاقتها لتنفيذ ما ورد في خطاب التكليف جعفر حسان رئيس حكومه الاردن
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أكد رئيس الوزراء الأردني المكلف الدكتور جعفر حسان، أن الحكومة ستعمل بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين، وتنفيذ ما ورد في خطاب التكليف، وفق برنامج واضح أساسه العمل المخلص الجاد.


وقال حسان - في تغريدة عبر منصة "اكس" - "شرّفني الملك اليوم بتكليفي بتشكيل حكومة جديدة..أدرك أن العمل العام شرف عظيم وأمانة غالية ومسؤولية كبيرة نؤديها بكل ضمير أمام الله، وستعمل الحكومة بكل طاقتها لخدمة الأردن والأردنيين".


وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد كلف، اليوم الأحد، جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة التي قبل استقالتها الملك.
 







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