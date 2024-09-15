رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين من كوفرية كهرباء مفتوح أمام مدرسة

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، شكاوى المواطنين من وجود كوفرية كهرباء مفتوح أمام مدرسة وادى الملكات الإبتدائية، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بهدف التسهيل على المواطنين، وفي إطار الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالمحافظة.

وفى هذا الصدد قام رئيس مدينة الأقصر، بالتواصل مباشرة مع مسؤولي شركة الكهرباء لحل شكوى وردت علي إحدى صفحات التواصل الإجتماعي تفيد بوجود كوفرية كهرباء مفتوح أمام مدرسة وادي الملكات الإبتدائية بوسط مدينة الاقصر ، مما يعرض حياة المارة للخطر.

وعلي الفور وجه الدكتور علي الشرابي ، تعليماته لرئيس حي وسط أيمن حسين، بمعاينة الشكوي على الطبيعة والإشراف على الأعمال واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، كما تم تأمين أبواب الكوفرية منعاً لأحتمالية عبث الأطفال بها ، وجارى مواصلة حل مشكلات المواطنين بمدينة الأقصر.

وكان قد أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه تم زراعة أكثر من 500 شتلة بامتداد شارع التليفزيون، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، لتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، مؤكداً أن أعمال التشجير تواصلت بزراعة أكثر من 500 شتلة بإمتداد شارع التليفزيون بمنطقة حوض الـ 18 بالتنسيق مع الدكتور ياسر الصاوي مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه ضمن أعمال رفع كفاءة الجزر الجانبية والوسطي وزيادة الزراعات والتشجير بإمتداد شارع التليفزيون بمنطقة حوض الـ 18، تم زراعة أكثر من 500 شتلة ، مشيرا إلى أنه تم رفع المخلفات بالجزر وتجهيزها للزراعة وزراعة أشجار وشتلات زينة وذلك ابتداءً من تقاطع ميدان الصنايع وصولًا إلى مدرسة ابي بكر الصديق.