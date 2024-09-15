خبراء اقتصاديون لكير ستارمر: نحتاج إلى قدر أقل من الكآبة والمزيد من التفاؤل

كتبت رباب فتحى

حذر خبراء من مؤسسة سيتي الاقتصادية من أن نبرة الحكومة البريطانية المتشائمة حيال وضع الاقتصاد يعرض الاستثمار الخاص اللازم لتأمين النمو الاقتصادي للخطر وينفر المستثمرين، وسط دعوات واسعة النطاق لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لضخ المزيد من التفاؤل في خطابه في مؤتمر حزب العمال في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية إن رئيس الوزراء العمالي أمضى أشهره الأولى في السلطة في تحديد الميراث الرهيب الذي تركته حكومة المحافظين المنتهية ولايتها لحزبه، وأبرزها ثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ترك في المالية العامة هذا العام. ومن المقرر أن يكشف استعراض الإنفاق القادم عن عجز أكبر على مدى العامين المقبلين.

وتدرك صحيفة "ذا أوبزرفر" أن ستارمر لن يعتذر عن التأكيد على التحديات الخطيرة التي تواجهها البلاد، لكنه سيستخدم أيضًا خطابه الأول في مؤتمر حزب العمال كرئيس للوزراء لشرح أن القرارات المؤلمة هذا الخريف ستكون "لغرض" إعادة بناء الخدمات العامة والثقة العامة في السياسة.

وقال مصدر كبير في حزب العمال: "الوضع المالي صعب، لكن إمكانيات البلاد هائلة. يمكننا إرسال إشارة حول العالم للمستثمرين والشركاء الدوليين بأننا حكومة مستقرة. نريد أن يأتي الاستثمار إلى هنا. الوضع المالي صعب، لكنني لا أعتقد أنه يجب أن يلون كل شيء".

ومع ذلك، يأتي التحول الدقيق في اللهجة مع تحذير شخصيات فى مؤسسة سيتي من أن التقييم المتشائم للحكومة بدأ يسبب تموجات بين الشركات والممولين الذين سيُطلب منهم الاستثمار في البنية التحتية البريطانية الجديدة.

وقال مصدر مطلع على المخاوف: "هناك القليل من الضجيج في سيتى بأن كل هذا الهراء والكآبة ينفر المستثمرين". "هناك شعور بأن هناك ميراثًا يجب التعامل معه - نحن ندرك أن هناك ثقبًا أسودًا. لكن في الواقع، الاقتصاد الحقيقي يسير على ما يرام".



واتفق أحد الشخصيات المؤثرة في حزب العمال على وجود بعض الحذر، وخاصة مع اقتراب ميزانية رفع الضرائب.

ومع ذلك، أضافوا: "يعتمد التمويل الخاص على الاستقرار واستمرارية السياسة والحس الضريبي. الواقعية أفضل من المبالغة في التفاؤل".