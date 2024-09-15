اليوم السابع
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الأحد، 15 سبتمبر 2024 10:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات..الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات

الأحد، 15 سبتمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات..الصحة: تحسن 44 مصابا بحادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات وزارة الصحة
محمود طه حسين

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الصحة

حادث قطار الزقازيق

مستشفيات

حادث قطارى الزقازيق وخروجهم من المستشفيات




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