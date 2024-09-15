حزب إسرائيلى: حكومة نتنياهو كارثية وأخفقت فى اعتراض الصاروخ الحوثى

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قال حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الإسرائيلي اليوم الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو، أخفقت في اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل في وقت مبكر اليوم؛ ليسقط وسط تل أبيب.. واصفا إياها بأنها "حكومة كوارث".

وذكر الحزب في بيان نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم، "نستيقظ في الساعة 6:29 صباحا على صاروخ أرض-أرض من اليمن، حكومة كارثية، وندعو أعضاءها إلى الرحيل والجلوس في المنازل."

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن جماعة الحوثي نجحت - للمرة الثالثة على ما يبدو - في اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية، بعدما فشل الجيش الإسرائيلي في اعتراض صاروخ باليستي (أرض-أرض) أطلقته الجماعة من اليمن على إسرائيل صباح اليوم.

وأوضحت إن الصاروخ تسبب في تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل حوالي الساعة 6:30 صباحًا، مع سماع تنبيهات من شرق تل أبيب إلى موديعين فيما وردت تقارير تفيد بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في غابة بن شيمن، مما أدى إلى اندلاع حريقا على بعد بضعة كيلومترات جنوب شرق مطار بن جوريون.

ومن المقرر إجراء تحقيق عسكري لتحديد سبب عدم اعتراض الصاروخ قبل وصوله إلى المجال الجوي الإسرائيلي، أو ما إذا كان قد تم اعتراضه بالفعل - إما بشكل كامل أو جزئي.