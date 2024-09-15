تونس: رئيس العليا للانتخابات ووزير الخارجية يناقشان تنظيم الانتخابات الرئاسية بالخارج

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استعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وكاتب الدولة للشؤون الخارجية محمد بن عياد، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ومختلف مصالح الوزارة بالداخل والخارج في إطار الإعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 وضمان أفضل ظروف النجاح لهذا الموعد.

وحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده بوعسكر عن بعد من بروكسل مع وزير الخارجية التونسي بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأوروبا، حيث استمع إلى كافة الآراء والاستفسارات والاقتراحات حول مختلف الجوانب الترتيبية والتنظيمية واللوجستية الخاصة بالمسار الانتخابي الرئاسي.

وذكرت الهيئة أنه جرى الاتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن مجمل الاقتراحات والآراء التي تم تداولها خلال اللقاء وإسداء التوجيهات كل فيما يخصه من أجل العمل على متابعة وتنفيذ ماجاء فيها من توصيات.

وكان رئيس الهيئة قد وصل أول أمس الجمعة لبروكسل في زيارة عمل تستمر يومين "في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية التونسية بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024 " حيث التقي المستشار الأول المسؤول على الانتخابات وقاعدة البيانات الخاصة بالناخبين ببلجيكا، كما أشرف على اللجان الفرعية للانتخابات لباقي الدول الأوروبية بمقر دار تونس ببروكسل، والتي تغطي 21 دولة أوروبية باستثناء فرنسا وإيطاليا وألمانيا.