تحت مظلة التحالف الوطنى.. أبو هشيمة الخير وحياة كريمة توزعان الآلاف من الشنط والمستلزمات الدراسية على طلاب بني سويف

أقامت مؤسستا حياة كريمة وأبو هشيمة الخير تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي احتفالية العودة للمدارس، والتي حضرها الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، ومصطفى الجمل المستشار الإعلامى لمؤسسة ابو هشيمة الخير، وبسام عبد التواب منسق عام مؤسسة أبو هشيمة الخير بمحافظة بني سويف.

قامت المؤسستان بتوزيع الآلاف من الشنط المدرسية ومستلزمات الدراسة، وقدم الدكتور محمد هاني غنيم التهنئة لأهالى محافظة بني سويف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبداية العام الدراسى، موجها الشكر لمؤسستى حياة كريمة وأبو هشيمة الخيّر على الجهد المبذول لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بنى سويف.