تأجيل أولى جلسات استئناف المتهم بقتل نجله فى المقطم

كتب ـ أحمد حسني

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من المتهم بقتل نجله، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إدارياً.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس عاقبت المتهم بقتل نجله بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 9643 لسنة 2023 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1396 لسنة 2023 جنوب القاهرة، عن قيام المتهم بقتل المجني عليه نجله، بإطلاق 9 طلقات بنارية فى جسده، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهما.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي، مفاده مقتل الضحية، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المتوفى مصابًا بعدة طلقات، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المتوفى ووالده، وتطور الأمر، وقام الأخير بإطلاق النار على نجله الذي توفي في الحال.