بوتين يأمل أن تعزز قمة وسائل الإعلام في البريكس المجموعة

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن تساعد قمة وسائل الإعلام للبريكس في إقامة علاقات تجارية وودية جديدة داخل المجموعة وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء.



وقال الرئيس الروسي -في رسالة فيديو إلى ضيوف حفل الذكرى الـ120 لتأسيس وكالة أنباء (تاس) الذين يضمون أيضًا المشاركين في قمة وسائل الإعلام للبريكس- "أنا سعيد بحضوركم وأتمنى عملا مثمرا للمشاركين في قمة وسائل الإعلام للبريكس التي بدأت أعمالها في موسكو. كما يشارك شركاء تاس من دول آسيا والمحيط الهادئ ورابطة الدول المستقلة في هذه القمة. آمل أن تصبح قمة وسائل الإعلام للبريكس خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين دولنا، وأن تساعد في إقامة علاقات تجارية وودية وشخصية".



وأضاف أن اجتماع قادة دول البريكس سيعقد في قازان في أكتوبر المقبل.وقال:"أنا متأكد من أنه بفضل عملكم، من بين أمور أخرى، سيحصل /الاجتماع/ على تغطية إعلامية مستحقة".



وتستضيف موسكو قمة وسائل الإعلام للبريكس من 13 إلى 17 سبتمبر. ويجمع الحدث رؤساء وسائل الإعلام الرائدة من الدول الأعضاء في المجموعة والدول التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى البريكس.



يشار إلى أن مجموعة البريكس مرت بموجتين من التوسع منذ تأسيسها في عام 2006. ففي عام 2011، انضمت جنوب أفريقيا إلى الأعضاء الأصليين البرازيل وروسيا والهند والصين. وفي أغسطس 2023، تم دعوة ست دول أخرى - الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات- للانضمام. وفي أواخر ديسمبر، رفضت الأرجنتين الانضمام لكن الدول الأخرى أصبحت أعضاء كاملي العضوية اعتبارا من 1 يناير 2024.