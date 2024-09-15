برلمانى روسى: تصرفات واشنطن ضد وسائل الإعلام الروسية "غير قابلة للتبرير"

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وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، تصرفات واشنطن ضد وسائل الإعلام الروسية بالحماقة والغضب لعدم تمكنها من إرساء عالم أحادي القطب، مشيرا إلى أن تلك التصرفات غير قابلة للتبرير.

وقال سلوتسكي، في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم"، الأحد على هامش فعاليات المنتدى الإعلامي لدول البريكس، :"إن هيمنة الولايات المتحدة انتهت في قطاع غزة، حيث قتل في هذا الصراع الدموي آلاف المدنيين بما فيهم الأطفال بسبب تصرفات إسرائيل المدعومة من واشنطن".

وأضاف أنه لا توجد أي ديمقراطية في الولايات المتحدة الآن، لافتا إلى أن واشنطن غاضبة من عملية تشكيل الغالبية العالمية الجديدة، وتوحيدها وتضامنها، وفق أفكار الرئيس الروسي القاضية بإفشاء عالم متعدد الأقطاب.