بالطبل والمديح.. أغرب طقوس احتفالات المولد جنوب الأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

نظم أهالى مدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، احتفالات المولد النبوى الشريف بنجع العقاربة بالطبل والمديح فى حب رسول الله.

كما رصد تليفزيون اليوم السابع أجواء احتفالات أهالى نجع العقاربة فى مدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، والتى تنفرد بها القرية بتنظيم مآدب العشاء بالملوخية الناشفة واللحم لكافة أبناء النجع وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين.

ويقول عبد الصبور سلطان ابن مدينة الطود، أن أكلات الملوخية الناشفة هى السر فى كل الاحتفالات والمناسبات السعيدة والموالد الدينية، وتعتبر الاكلة الشهيرة فى المولد النبوى الشريف.

وفى الليلة الختامية للمولد النبوى بالأقصر، تقوم كل قرية بالاحتفال على طريقتها الخاصة وتقديم الأكلات الشعبية التراثية للضيوف احتفالاً بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تخرج المسيرات فى تلك القرى والنجوع بجانب عمل أكلات الكمونية والملوخية والعدس والحمص وغيرها من الأكلات الشهيرة بكل بلدة.

ومع قدوم شهر ربيع الأول انطلق أهالى قرية منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، فى الاحتفال بليالى المولد النبوى الشريف بحضور ومشاركة المئات من أبناء الأقصر وباقى المحافظات، حيث يتم تنظيم حلقات التحطيب وسباقات مرماح الخيول بمشاركة نجوم الخيالة من عائلات قرى ونجوع الأقصر ومحافظات الصعيد.