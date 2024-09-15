بالرايات الخضراء.. دورة الاحتفال بالمولد النبوى فى شوارع أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم، السبت، انطلاق دورة "زفة" الاحتفال بالمولد النبوى الشريف والتى تنظمها الطريقة الميرغنية على هامش احتفالات المولد النبوى الشريف.

بدأت المسيرة الاحتفالية بداية من مقر الطريقة الميرغنية بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان، وسارت بطريق السيل الرئيسى مرورا بمستشفى أسوان الجامعى وإدارة المرور وصولاً إلى كلية الدراسات الإسلامية ثم العودة مرة أخرى إلى مقر الطريقة عبر مطلع الشيخ هارون.

وحمل المشاركون فى الزفة، الرايات الخضراء ومجسم مصغر للمسجد النبوى، ولافتات مدون عليها اسم الطريقة تحتفل بالمولد النبوى، وشارك فى الدورة عددا من أبناء الطرق الصوفية وأهالى مدينة أسوان عامة.

وردد أبناء الطريقة الميرغنية عدداً من القصائد والأناشيد فى حب رسول الله، وسط تفاعل وتجاوب من المشاركين.



احتفالات-المولد-النبوى-بأسوان



الرايات-الخضراء-



السيدات-تشارك-فى-زفة-المولد



الشيخ-محمد-عبد-العزيز-أمين-الطرق-الصوفية



الطريقة-الميرغنية-



تفاعل-المشاركون



جانب-من-احتفالات-الطرق-الصوفية-



جانب-من-احتفالات-المولد-



‪جانب-من-زفة-المولد