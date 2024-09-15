اليوم السابع
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انهيار جزئى لمنور عقار خالى من السكان فى منطقة السيدة زينب دون إصابات

الأحد، 15 سبتمبر 2024 02:59 م
انهيار جزئى لمنور عقار خالى من السكان فى منطقة السيدة زينب دون إصابات انهيار عقار- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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وقع انهيار جزئي لمنور عقار قديم وخالى من السكان، عقب سقوط حائط بداخله فى السيدة زينب دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد حدوث انهيار جزئي بعقار في السيدة زينب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات ، وتبين حدوث انهيار جزئي داخل عقار خالى من السكان عبارة عن سقوط حائط داخل منور العقار، دون وقوع أى اصابات، وصادر له قرار إزالة ، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

 







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