انطلاق موكب الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوى بمشاركة الآلاف.. فيديو وصور

كتب لؤى على

انطلق الآن موكب الطرق الصوفية من أمام مسجد سيدى صالح الجعفرى فى طريقه إلى مسجد الحسين، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، وذلك وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين الموكب.



وقامت قوات الأمن بإغلاق شارع الأزهر الذى سيمر عبره الموكب، الذى يضم الآلاف من أتباع الطرق الصوفية، حيث يستقبلهم الدكتور عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، فى عادة تتكرر سنويا، حيث تخرج الطرق الصوفية ومريدوها رافعين أعلام طرقهم مرددين الأوراد والأناشيد ابتهاجا بتلك المناسبة.

بينما اصطف المواطنون لمشاهدة الموكب الذى ضم الآلاف من اتباع الطرق الصوفية، وانطلقت الزغاريد من النساء فيما يعرف بالزفة، ابتهاجا بمرور الموكب.

وستقيم المشيخة الصوفية احتفالًا بهذه المناسبة، عقب صلاة المغرب، بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ونخبة من علماء الدين.



مسيرة الطرق الصوفية



انطلاق مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية بالرايات



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



استخدام الدف



قرع الطبول



مسيرة الطرق الصوفية



الطبول



الطريقة الرفاعية



مسيرة الطرق الصوفية



مشاركة فعالة للأطفال



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



الطرق الصوفية



المسيرة



مسيرة الطرق الصوفية



الطريقة الرفاعية



مسيرة الطرق الصوفية



قرع الطبول



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية (45)



مسيرة الطرق الصوفية (46)



مسيرة الطرق الصوفية



الطريقة الرفاعية



الطرق الصوفية



الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



لطرق الصوفية



الطرق الصوفية



انطلاق المسيرة



الطرق الصوفية



الطريقة الرفاعية



احتفالات الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



مسيرة الطرق الصوفية



الطريقة الرفاعية



الطريقة الأحمدية