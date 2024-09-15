اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهند: إعادة 19 صيادا بعد الإفراج عنهم فى سريلانكا

الأحد، 15 سبتمبر 2024 08:12 ص
الهند: إعادة 19 صيادا بعد الإفراج عنهم فى سريلانكا شرطة سريلانكا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السفارة الهندية لدى سريلانكا، عن تمكنها من إعادة 19 صياداً إلى البلاد؛ بعد أن أفرجت عنهم السلطات السريلانكية، والتي كانت قد اعتقلتهم الشهر الماضي؛ بدعوى دخولهم المياه السريلانكية للصيد بطريقة غير مشروعة.

وذكرت السفارة الهندية - في بيان اليوم على منصة (إكس) - أن الصيادين في حالة صحية جيدة، ووصلوا إلى مدينة (تشيناى) بولاية تاميل نادو الواقعة في أقصى الجنوب الهندي.

وأفادت وكالة الأنباء الهندية، بأن هذا التطور يأتي في أعقاب قيام زملاء الصيادين وأهالي قريتهم في ولاية تاميل نادو، بالإضراب عن الطعام يوم الاثنين الماضي؛ للاحتجاج على اعتقالهم، وحثوا حكومة ولايتهم والحكومة المركزية الهندية على التدخل لدى السلطات السريلانكية من أجل الإفراج عنهم وإلغاء الغرامة المفروضة عليهم وتسهيل عملية استرداد زورقي صيد تحتجزهما البحرية السريلانكية.







الهند

سريلانكا

ولاية تاميل

الحكومة الهندية




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