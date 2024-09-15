الهند: إعادة 19 صيادا بعد الإفراج عنهم فى سريلانكا

أ ش أ

أعلنت السفارة الهندية لدى سريلانكا، عن تمكنها من إعادة 19 صياداً إلى البلاد؛ بعد أن أفرجت عنهم السلطات السريلانكية، والتي كانت قد اعتقلتهم الشهر الماضي؛ بدعوى دخولهم المياه السريلانكية للصيد بطريقة غير مشروعة.

وذكرت السفارة الهندية - في بيان اليوم على منصة (إكس) - أن الصيادين في حالة صحية جيدة، ووصلوا إلى مدينة (تشيناى) بولاية تاميل نادو الواقعة في أقصى الجنوب الهندي.

وأفادت وكالة الأنباء الهندية، بأن هذا التطور يأتي في أعقاب قيام زملاء الصيادين وأهالي قريتهم في ولاية تاميل نادو، بالإضراب عن الطعام يوم الاثنين الماضي؛ للاحتجاج على اعتقالهم، وحثوا حكومة ولايتهم والحكومة المركزية الهندية على التدخل لدى السلطات السريلانكية من أجل الإفراج عنهم وإلغاء الغرامة المفروضة عليهم وتسهيل عملية استرداد زورقي صيد تحتجزهما البحرية السريلانكية.