اليوم السابع
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النيابة تطلب التقرير الطبى لضحايا واقعة انفجار أسطوانة غاز بمدينة نصر

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:04 م
النيابة تطلب التقرير الطبى لضحايا واقعة انفجار أسطوانة غاز بمدينة نصر حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة، بتوقيع الكشف الطبي على جثتي رجل وسيدة لقيا مصرعهما في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل محل خردة، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية في الواقعة من عدمه.

وكان رجل وسيدة لقيا مصرعهما وأصيب 2 آخرين، إثر انفجار أسطوانة بوتجاز داخل محل خردة أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بانفجار أسطوانة غاز داخل محل أسفل عقار سكنى فى مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين من خلال المعاينة انفجار أسطوانة غاز داخل محل خردوات بالطابق الأرضي أسفل عقار مكون من 7 طوابق، ونتج عنه وفاة رجل وسيدة وأصيب 2 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.







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