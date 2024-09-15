القاهرة الإخبارية: حضور «IBC» انبهروا بأداء المتحدة في السنوات الأخيرة

كتب محمد شرقاوى

رصد خالد شقير، مراسل «القاهرة الإخبارية» من أمستردام، كواليس اليوم الأول من مؤتمر « IBC»، مشددًا على أن هذا المنتدى من أهم المنتديات والمؤتمرات في العالم، فيما يخص التكنولوجيا والإعلام، موضحًا أن هذا المنتدى يشهد مشاركة مصر من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار «شقير»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه تم عرض ما تقوم به الشركة المتحدة في المجال الفني والإعلامي والخبري من خلال جلسة بمؤتمر « IBC»، وكان هناك فرصة للتعرف على مصر وسط اندهاش وإعجاب من جميع الحضور، متابعًا: «نستطيع القول أن أكثر من 55 دولة مشاركة في المنتدى التي تستضيفه العاصمة الهولندية أمستردام وسط أجواء احتفالية كبيرة وتنافسية وتكاملية».

وواصل: «الشركات تسعى لعمل تعاقدات مع بعضها البعض فيما يخص الإنتاج التلفزيوني، وهناك اتفاق على اختيار علامة تجارية نستطيع القول أن هذه القنوات تستطيع الحصول على الأموال من خلالها وبالتالي شراء أهم سبل التطور التكنولوجي».

وتابع: «أعرب عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سعادة المتحدة عن الإعلان بشراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائي التكنولوجي « IBC» وهذه خطوة جديدة، وكان هناك إعجاب وتصفيق حاد لحضور المؤتمر، نحن أمام مؤتمر تكنولوجي يسعي للتكاتف والمنافسة والتعاون بين الشركات»، مؤكدًا أن الجميع انبهاء بأداء المتحدة في السنوات الأخيرة والجميع تحدث أن مصر دائمًا ما تبهر العالم بالأعمال الفنية وتتواجد من خلال قنواته الإخبارية في نقل الأحداث.