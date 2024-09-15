الخارجية العراقية تعلن إطلاق سراح أحد مواطنيها بعد اختطافه فى حمص السورية

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، إطلاق سراح مواطن عراقي اختطف في حمص السورية.

وذكرت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه جرى تحرير "المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد، الذي اختطف قبل ثلاثة أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة البصرة لغرض الزواج من فتاة سورية".

وأضافت أنه "بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة العراق في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن".

وأشارت إلى أن "العصابة التي قامت بالاختطاف كانت قد طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن السفارة العراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، وسيتم التعامل مع الجناة وفقا للقانون من قبل الجهات المختصة".

وأكدت الخارجية العراقية التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج، معربة "عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح".