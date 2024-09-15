اليوم السابع
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الحـوثيون: قواتنا الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية وقصـفت هدفا عسكريا في يافا

الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:56 ص
الحـوثيون: قواتنا الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية وقصـفت هدفا عسكريا في يافا إطلاق صواريخ
كتب محمد شعلان

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أعلن الحوثيون أن قواتهم الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية قصـفت هدفا عسكريا في منطقة يافا، وقالت عمليتنا التي قصفت هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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