الثلاثاء.. انطلاق الأسبوع الأول لشباب الجامعات التكنولوجية بمشاركة 600 طالب وألف زائر

كتب محمد صبحى

تبدأ أفواج طلاب الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، غدا الإثنين، 17 سبتمبر، التوافد على المدينة الشبابية بأبي قير في محافظة الإسكندرية، للمشاركة في النسخة الأولى من "أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية" والذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، بمشاركة 600 طالب من 10 جامعات تكنولوجية، ونحو ألف زائر من خبراء التعليم التكنولوجي، ورجال الصناعة، وينعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الشبابي الأول لطلاب الجامعات التكنولوجية لفيف من مسؤولي الدولة، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعمداء الكليات، ورجال الصناعة والأعمال، والشركات وثيقة الصلة بمجالات التعليم التكنولوجي المختلفة.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالى للجامعات التكنولوجية، وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن فعاليات الأسبوع تستهدف تعزيز التواصل بين الطلاب، لتبادل المعرفة والخبرات التكنولوجية، ودعم روح الابتكار، وريادة الأعمال، وبناء الشخصية القيادية، وتنمية المهارات الاجتماعية بين المشاركين، وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية لطلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية.



وأشار إلى أن تلك الفعاليات فرصة متميزة لتحقيق الدعم والتواصل بين الطلاب وشركاء الصناعة، بما يكسب الطلاب العديد من الخبرات والمهارات، ويجمع بين شباب الباحثين والمبتكرين، لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البناءة، لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي. وتحقيق أهداف الجامعات التكنولوجية في إشراك الصناعة في تأهيل طلاب الجامعات التكنولوجية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، فيي إطار العمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتلبية احتياجات سوق العمل.

ونوه الدكتور أحمد الصباغ إلى، أن الملتقى الطلابي سيكون حافلا بفعاليات متنوعة تغطي مختلف جوانب الحياة الجامعية، من (أنشطة رياضية وفنية وثقافية وعلمية)، فضلا عن مسابقة كبرى بين مشاريع الطلاب الابتكارية من كل الجامعات، وكذلك تنظيم معرضا للشركات المتخصصة في التعليم التكنولوجي، لعرض التجهيزات العلمية والعملية وتكنولوجيا المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الفرص التدريبية والتوظيفية التي تسهم في تأهيل الطلاب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.



ومن المقرر تكريم أوائل الطلاب بالجامعات التكنولوجية والطلاب المتميزين فى الأنشطة الطلابية خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية لتحفيزهم على مواصلة تفوقهم وتميزهم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد وطني رئيس اللجنة المنسقة للأسبوع الطلابي، إلى أنه سيتم عقد عدد كبير من اللقاءات وورش العمل إلى جانب المسابقات في الأنشطة الطلابية المختلفة والتي يتنافس خلالها نحو 270 فريقا طلابيا، و40 مشروعا ابتكاريا، فضلا عن عقد مسابقة بين 30 فريقا طلابيا في عروض الروبوت.



ولفت الدكتور محمد وطني إلى أن اليوم الأول للفعاليات سيضم محاضرة عامة للطلاب عن أهمية الدعم النفسي وعلاقته بالتطوير، وكذلك حوارا مفتوحا بين وفود الطلاب وأعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء الجامعات، بينما يشهد اليوم الثاني، ملتقى فكريفي الفترة الصباحية وورشة عمل في الفترة المسائية بعنوان" الثورة الصناعية الرابعة وتطوير التعليم التكنولوجي نحو عصر جديد من التعليم والابتكار"، وكذلك ورشة عمل عن ريادة الأعمال ودورتلك المجالات في رسم مستقبل شباب الجامعات بصفة عامة والتكنولوجيا على وجه الخصوص.



كذلك يشهد اليوم الثاني للأسبوع، ورشة عمل عن طرق الحصول على أفضل الفرص الوظيفية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى ورشة عمل تجمع وفود الطلاب بلفيف كبير من ممثلي الشركات لصيقة الصلة بمجالات التعليم التكنولوجي.



وأكد رئيس اللجنة المنسقة للأسبوع استمرار ورش العمل واللقاءات الحوارية حتى نهاية فعاليات الأسبوع، مشيرا إلى أن اليوم الثالث سيشهد ملتقى فكري آخر وحوارا مفتوحا بين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس، وعددا من رجال الفكر والصناعة، إضافة إلى ورشة عمل حول الشركات الناشئة وآليات استفادة الطلاب من الخدمات المصرفية والبنكية لتأسيس تلك الشركات، بينما يشهد اليوم الأخير سلسلة من ورش العمل حول التأهيل المهني للشباب، وعلاقة الأنشطة الطلابية بتنمية مهارات الطالب ورفع قدراته التحصيلية والعلمية، وكذلك ورشة عن مراكز التميز التي تعد بوابة مصر نحو الطاقة الخضراء.



وفي ذات السياق أشار الدكتور فرج رجب منسق أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية إلى أنه سيتم في ختام الأسبوع إعلان نتائج المسابقات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، وكذلك نتائج تقييمات المسابقة العلمية، ومشروعات التخرج، وكذلك الإعلان عن تدشين أول مجلس استشاري من نوعه بالشرق الأوسط في مجالات استشارات التعليم التكنولوجي.