البابا تواضروس الثانى يشهد رهبنة 7 راهبات جدد لدير العذارى الحكيمات

كت: محمد الأحمدى

شهد دير العذارى الحكيمات للراهبات، بطريق الإسماعيلية، اليوم، إضافة رهبانية جديدة، بانضمام 7 راهبات جديدات لمجمع راهباته، وذلك بعد رهبنتهن بيد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم.

وصلى قداسته صلوات رهبنة طالبات الرهبنة السبع بعد اجتيازهن فترة الاختبار المقررة وشاركه خمسة من الآباء الأساقفة.

والراهبات الجديدات، هن:

- الراهبة ماريا.

- الراهبة آجيا.

- الراهبة صوفيا.

- الراهبة أجابى.

- الراهبة إيرينى .

- الراهبة أثناسيا.

- الراهبة هيلانة.

وشارك أيضًا بالحضور رئيسات أديرة الراهبات ومجمع راهبات الدير.

يذكر أن هذه هي ثاني مجموعة من طالبات الرهبنة تترهب بدير العذارى الحكيمات، الذي تم الاعتراف به من قبل المجمع المقدس بجلسته المنعقدة يوم 2 يونيو عام 2023، حيث سبق وأن تمت رهبنة خمس راهبات للدير ذاته بيد قداسة البابا في شهر أكتوبر من العام الماضي.