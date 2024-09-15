اليوم السابع
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الأردن يعلن إعادة مواطنين اختطفا فى سوريا أغسطس الماضى

الأحد، 15 سبتمبر 2024 12:00 ص
الأردن يعلن إعادة مواطنين اختطفا فى سوريا أغسطس الماضى أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن
وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عودة مواطنين اثنين اختُطفا بسوريا فى أغسطس الماضى، وقالت الوزارة فى بيان، إن "المواطنين الأردنيين المختطفين فى سوريا ماهر بشير عبد الله الصوفى، ومحمود سميح أحمد عويضة، عادا إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة".

وأوضحت أن عودة المواطنين الأردنيين اللذين اختطفا فى سوريا منذ ما يزيد على أسبوعين جاءت بـ"التنسيق مع السلطات السورية التى أمّنت إطلاق سراحهما ونقلهما إلى المملكة"، دون توضيح الملابسات.


وأضافت أنها "تابعت مع السلطات السورية المختصة، من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، وسفارة المملكة فى دمشق، عمليات البحث عن المواطنين المختطفين فى الأراضى السورية منذ التبليغ عن فقدانهما، وبقيت على تواصل مستمر مع الأشقاء السوريين حتى العثور عليهما، وعودتهما إلى أرض المملكة".


وأعربت الوزارة عن "التقدير لتعاون السلطات السورية فى تأمين إطلاق سراحهما وإعادتهما إلى المملكة، حيث تم تسليمهما عبر القنوات الرسمية".


وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت فى 28 أغسطسالماضى أنها تتابع اختفاء اثنين من مواطنى المملكة فى سوريا، وأكدت على استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعثور عليهما وضمان عودتهما سالمين إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.







أيمن الصفدى

الأردن

الخارجية الأردنية

سوريا




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