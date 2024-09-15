اليوم السابع
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إعلام أمريكي: ترامب كان يلعب جولف في ناديه أثناء تبادل إطلاق نار بالخارج

الأحد، 15 سبتمبر 2024 10:12 م
إعلام أمريكي: ترامب كان يلعب جولف في ناديه أثناء تبادل إطلاق نار بالخارج ترامب
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام أمريكية قالت إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب كان يلعب الجولف في ناديه ببالم بيتش أثناء تبادل شخصين إطلاق النار خارج النادي. 

كما أفادت القناة بأن وسائل إعلام أمريكية قالت إن جهاز الخدمة السرية استجاب لحادث إطلاق النار الذي لم يكن يستهدف ترامب.

وقال مراسل القناة إن إطلاق النار حدث في منطقة بالم بيتش بفلوريدا بالقرب من منتجع ترامب. وأكد الشرطة الأمريكية أن شخص أطلق النار في منطقة بالم بيتش المجاورة لمنتجع ترامب.

 







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