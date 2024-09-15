إصابة 4 لبنانيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلي لقرية العديسة بجنوب لبنان

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أصيب أربعة مدنيين لبنانيين اليوم الأحد، بجروح إثر قصف مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي لقريتي كفركلا والعديسة في قضاء مرجعيون بجنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت كفركلا والعديسة، مما أدى إلى سقوط 4 جرحى في العديسة من المدنيين، في أثناء إخلاء الأهالي الأثاث من منازلهم.

كما تعرضت أطراف بلدة مركبا، في قضاء مرجعيون، لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما استهدفت بلدة العديسة مجددا بقذائف المدفعي والفوسفوري.

وألقى الجيش الاسرائيلي منشورات فوق منطقة "الوزاني" بقضاء مرجعيون، تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها إلى إخلائها.

ومن جهة أخرى، أعلن حزب الله اللبناني قصف تموضعا لجنود جيش الاحتلال في المطلة، ومنظومة فنية في المالكية، بمحلقتين انقضاضيتين، فضلا عن قصف ثكنة راوية بصواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله - في بيانات منفصلة - إنه استهدف تموضعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وحقق فيه إصابات مؤكدة، كما استهدف منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية، وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.. مضيفا أنه قصف اليوم مقر كتائب ‏المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة راوية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.