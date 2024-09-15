إزالة حالات تعد على الأراضى الزراعية فى حملات مكبرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

صرح محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أنه في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، بالمتابعة وتشديد الرقابة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي قامت الوحدة المحلية بقرية ترسا ، بإزالة لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بزمام إبهيت الحجر، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض ،الأولى على مساحة (قيراط وسهمين)، والثانية بمساحة 18 سهما ،كما أزالت وحدة جرفس تعد على قطعة أرض بمساحة 6 أسهم بزمام القرية ،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال رئيس المركز أن ادارة تموين سنورس قامت بحملة ،بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز، للتفتيش على المخابز البلدية ،وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر تجميع 5 أجولة دقيق مخصص للمخابز زنة الواحد 50 كيلو جرام، كما تحرير 3 محاضر تصرف في 6 أجولة دقيق زنة الواحد 50 كيلو جرام، ومحضر توقف كلي عن الإنتاج ، وتم تحرير 7 محاضر عدم وجود قائمة وتم تحرير 3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ، ومحضر عدم إعطاء بون بإجمالي 16محضرا.

وتابع رئيس المركز أن قسم النظافة وتحسين البيئة بالوحدة المحلية للمركز قام بحملة نظافة مكبرة بشوارع وطرق مدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت ، وأوضح أن الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة وقرى المركز أسفرت عن رفع 270 طنا قمامة و12 طنا أتربة.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية ترسا ، بإزالة لحالتي تعد على الأراضي الزراعية بزمام إبهيت الحجر، عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض ،الأولى على مساحة (قيراط وسهمين)، والثانية بمساحة18 سهما ،كما أزالت وحدة جرفس تعد على قطعة أرض بمساحة 6 أسهم بزمام القرية ،واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف رئيس المركز أن ادارة تموين سنورس قامت بحملة ،بالتعاون مع الوحدة المحلية للمركز، للتفتيش على المخابز البلدية ، وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر تجميع أجولة دقيق مخصص للمخابز ومحضر توقف كلي عن الإنتاج ،و 7حاضر عدم وجود قائمة ، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين ،ومحضر عدم إعطاء بون ، بإجمالي 16 محضرا.

وتابع رئيس المركز أن قسم النظافة وتحسين البيئة بالوحدة المحلية للمركز قام ،بحملة نظافة مكبرة بشوارع وطرق مدينة سنورس لرفع مخلفات سوق السبت ، وأوضح أن الحملات الصباحية والمسائية بالمدينة وقرى المركز أسفرت عن رفع .

270 طنا قمامة و12 طنا أتربة

