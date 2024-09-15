اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2024 11:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء الآلاف من منازلهم فى التشيك جراء الفيضانات العارمة

الأحد، 15 سبتمبر 2024 10:00 ص
إجلاء الآلاف من منازلهم فى التشيك جراء الفيضانات العارمة فيضانات - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجلت السلطات في التشيك 3 آلاف مواطن على الأقل من منازلهم جراء الفيضانات التي تضرب مناطق واسعة من البلاد، فيما لا زالت أكثر من 260 منطقة تحت التحذير من الفيضانات.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تنفذ السلطات المزيد من عمليات الإخلاء في مناطق عديدة، مشيرا إلى توقف الحركة بأكثر من 40 خط قطارات وإغلاق عدد من الطرق الداخلية والسريعة جراء الفيضانات.

وتابع الراديو أن الفيضانات الغزيرة تسببت أيضا في انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من ربع مليون أسرة، مضيفا أن قوات الإطفاء تعاملت مع أكثر من 6 آلاف حادث على مدار الأيام الثلاثة الماضية.







فيضانات

التشيك

انقطاع الكهرباء

فيضانات التشيك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة