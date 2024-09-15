إجلاء الآلاف من منازلهم فى التشيك جراء الفيضانات العارمة

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أجلت السلطات في التشيك 3 آلاف مواطن على الأقل من منازلهم جراء الفيضانات التي تضرب مناطق واسعة من البلاد، فيما لا زالت أكثر من 260 منطقة تحت التحذير من الفيضانات.

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تنفذ السلطات المزيد من عمليات الإخلاء في مناطق عديدة، مشيرا إلى توقف الحركة بأكثر من 40 خط قطارات وإغلاق عدد من الطرق الداخلية والسريعة جراء الفيضانات.

وتابع الراديو أن الفيضانات الغزيرة تسببت أيضا في انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من ربع مليون أسرة، مضيفا أن قوات الإطفاء تعاملت مع أكثر من 6 آلاف حادث على مدار الأيام الثلاثة الماضية.