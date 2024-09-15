أمريكا تؤكد التزامها بحماية وتجديد الديمقراطية على مستوى العالم

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد على حماية وتجديد الديمقراطية على مستوى العالم، ودعم الانتخابات النزيهة ومحاربة الفساد.



وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية أنه بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، نحتفل بالديمقراطية باعتبارها الأداة الأقوى لإطلاق العنان للإمكانات البشرية وتحقيق النتائج للأشخاص في كل مكان، ونحن نؤكد إلتزامنا بحماية وتجديد الديمقراطية على مستوى العالم.



وتابع البيان أنه خلال عام 2024، تجرى عدد غير مسبوق من الانتخابات، مما يمنح عددا قياسيا من الناس حول العالم فرصة لإيصال أصواتهم، وإن ضمان قدرة جميع المواطنين على المشاركة في هذه الانتخابات يعزز الديمقراطيات ويجعلها أكثر قدرة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي نواجهها.



وأضاف ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية، دعم الانتخابات الحرة والنزيهة، ومحاربة الفساد، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الحوكمة الشاملة، وندعو جميع الحكومات للانضمام إلينا في هذه الجهود ونشيد بالإصلاحيين الذين يعملون بلا كلل حول العالم لتعزيز التقدم الديمقراطي.