أخبار × 24 ساعة.. مصدر يكشف المتسبب فى حادث تصادم قطارى الزقازيق

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
فتح باب التقدم لمدرسة تكنولوجيا تطبيقية للعام الدراسى الجديد.. تفاصيل
وزارة العمل: غدا إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى
عام دراسى.. وزارة التعليم تستعد لبدء الدراسة الأسبوع المقبل
غدا.. آخر موعد لصرف الخبز المدعم للمصطافين دون التقيد بمحل الإقامة
وزير الإسكان: خطة لتسليم كل الوحدات السكنية لمدينة العلمين الجديدة
غدا استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة
لو عايز تعمل مزرعة لتربية النعام.. 10 شروط لابد من توافرها
محافظ القاهرة ورئيس جامعة حلوان يناقشان التعاون فى مجالات الخدمة المجتمعية
وزيرة التضامن: 5.5 مليون جنيه لشراء المستلزمات المدرسية للأسر الأولى بالرعاية
حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 69 مليونا و980 ألف خدمات مجانية خلال 44 يوما
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