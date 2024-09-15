اليوم السابع
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«القاهرة الإخبارية»: تصعيد إسرائيلي محتمل في الجنوب اللبناني

الأحد، 15 سبتمبر 2024 06:41 م
«القاهرة الإخبارية»: تصعيد إسرائيلي محتمل في الجنوب اللبناني لبنان
كتب محمد شرقاوى

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قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن القادة الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين  يدعون عدم وجود أي أوامر سياسية بالمنشورات التي تقول إنهم يطالبون سكان جنوب لبنان بالانتقال إلى نقاط أبعد من منطقة سكنهم. 

وأضافت «أبو شمسية» خلال رسالة على الهواء، أنه حسبما أفادت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن أحد الألوية العاملين في الحدود الشمالية بجنوب لبنان قد أعطى القرار بإصدار هذا المنشور، إذ أن هذا الوضع مخالف للقانون الأمني والعسكري والسياسي الإسرائيلي، فضلا عن أن قرار مثل هذا لا بد أن يتخذ من مصدر رفيع المستوى. 

وأوضحت أن قرارات إخلاء منطقة معينة أو الانتقال منها لا تصدر إلا من رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متابعة: «قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها نية في تصعيد الأمر في الحدود الشمالية بجنوب لبنان، فضلا عن أن نتنياهو توعد بهذا خلال الأيام الماضية». 

ولفتت إلى أن اللواء جولاني كان قد أنهى المناورات البرية، إلى جانب محاولات إسرائيل في حدوث مناورة برية حتى لو سيكلف إسرائيل ثمنًا باهظًا، فضلا عن أنه حتى الآن لم يُصدر أي أمر بالتحرك في المنطقة. 

 







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