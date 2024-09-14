يخفض ضغط وسكر الدم ويذيب الحصوات.. فوائد تناول هذا المشروب على معدة فارغة

كتبت مروة هريدى

من المؤكد أن ما نتناوله في نظامنا الغذائي يكون لها تأثير كبير على صحتنا بشكل عام، خاصة في بداية اليوم، ووفقًا لتقرير موقع "Healthline" فإن تناول كوبًا من ماء جوز الهند كل يوم على معدة فارغة يمكن أن يغذي جسمك بوفرة من العناصر الغذائية، فماء جوز الهند هو مشروب إلكتروليت طبيعي، غنى بمضادات الأكسدة والمعادن المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم التي تمنحك الانتعاش بجانب ضبط ضغط الدم والحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك، ويمكن تناول ماء جوز الهند قبل أو بعد التمرين أيضًا للاستفادة من فوائده أو حتى كجزء من نظامك الغذائي.

وفيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول ماء جوز الهند:

يحسن صحة القلب

لقد ثبت أن شرب ماء جوز الهند يحسن صحة القلب، ووفقًا لدراسة، يمكن لماء جوز الهند أن يخفض مستويات الكوليسترول ويساعد في منع النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أن محتواه الغذائي يدعم وظائف القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يساهم في صحة القلب.

يعزز الهضم

يساعد ماء جوز الهند على الهضم، فهو غني بمضادات الأكسدة، والإلكتروليتات، والمنجنيز، التي تساعد على تهدئة بطانة المعدة وتخفيف الانزعاج، وتعمل خصائص ماء جوز الهند الطبيعية على تهدئة الجهاز الهضمي وتحسين الهضم، مما يجعله علاجًا مفيدًا لعسر الهضم.

يوفر الطاقة الفورية

ماء جوز الهند هو معزز طبيعي للطاقة، وقد أظهرت الدراسات أن محتواه العالي من الإلكتروليت، وخاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم، يوفر دفعة فورية من الطاقة، إنه خيار ممتاز لتجديد مستويات الطاقة بعد التمرين أو خلال فترات التعب.

يساعد على إذابة حصوات الكلى

يمكن أن يساعد ماء جوز الهند في إذابة حصوات الكلى، فهو يطرد المواد الكيميائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وحمض البوليك، والتي يمكن أن تساهم في تكوين حصوات الكلى، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يزيد من تدفق البول وله تأثيرات مضادة للشيخوخة على الجلد.

يخفض ضغط وسكر الدم

يساعد ماء جوز الهند على خفض الضغط ومستويات السكر في الدم، ووفقًا لمجلة هارفارد هيلث، فهو غني بالبوتاسيوم والفيتامينات، التي تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما أنه مفيد للحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم.