وزير خارجية الإمارات: لن ندعم "اليوم التالى من الحرب فى غزة" دون قيام دولة فلسطينية

إيمان حنا

كشف وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، السبت، عن موقف بلاده من "دعم اليوم التالي" لما بعد الحرب في قطاع غزة، وحدد شرطا لذلك الدعم.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد ف، وفق "البيان " الإماراتية: "إن بلاده غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

وكانت تقارير إسرائيلية وغربية عديدة تحدثت عما أسمته بـ"اليوم التالي" للحرب في غزة، والتي تتمثل في وضع رؤية عن مستقبل القطاع وحركة حماس فيه.

ومن جهة أخرى، كانت سفيرة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة ريما بندر آل سعود، أكدت في وقت سابق أنه "بينما يوجد عنف على الأرض ويستمر القتل، لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي أو اليوم الذي يليه، لأنه يتعين علينا حل المشكلة بشكل فوري".

وأضافت السفيرة السعودية خلال جلسة نقاشية في المنتدى الاقتصادى العالمي في دافوس بسويسرا مؤخرا، أن "المملكة مدت يدها باستمرار من أجل السلام".